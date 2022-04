Spalletti nei guai, UFFICIALE: se ne ferma un altro

Possibile emergenza in casa Napoli con un nuovo stop per un calciatore azzurro: le ultime sugli indisponibili

Non un buon momento per il Napoli che in campo ha visto fuggire via la possibilità di puntare allo scudetto, salvo clamorosi ribaltoni.

Un punto nelle ultime due partite casalinghe contro Fiorentina e Roma è un bottino troppo misero per continuare a sperare e a questo si aggiungono anche gli infortuni.

Con Koulibaly squalificato, Spalletti ad Empoli potrà contare sul recuperato Juan Jesus ma non su Lobotka che sarà fuori per un paio di settimane. Inoltre ci sono almeno altri tre calciatori in dubbio: oltre a Ospina (fuori anche contro la Roma) e Di Lorenzo, si è aggiunto oggi anche Elmas. Il macedone ha fatto una seduta personalizzata in palestra a causa di una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro. Da valutare le sue condizioni domani in vista del match di domenica.

Per quanto riguarda gli altri dubbi, Ospina ha svolto una parte di lavoro con il gruppo, mentre Di Lorenzo ha fatto parte di seduta personalizzata in palestra e parte in campo. Anche in questo caso l’eventuale presenza tra i convocati sarà valutata domani.