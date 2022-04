Juventus, non è colpa di Allegri: “Squadra non all’altezza”

Juventus, arriva la difesa ‘d’ufficio’ dell’operato di Allegri: il tecnico livornese al riparo dalle critiche che si riversano sulla squadra

Contro la Fiorentina, in semifinale di ritorno di Coppa Italia, prova convincente della Juventus, che imponendosi per 2-0 ha guadagnato la possibilità di vincere un trofeo anche in questa stagione. Un successo nella coppa nazionale nobiliterebbe l’annata del ritorno di Allegri, iniziata tra tante difficoltà.

Il tecnico livornese ha ricevuto numerose critiche nel corso del campionato e per il cammino in Europa. Ma, tenendo botta, è comunque in linea di galleggiamento con il quarto posto obiettivo minimo per la zona Champions e, per l’appunto, la possibilità di rimpinguare la bacheca con un altro titolo, come avviene ormai ininterrottamente da dieci anni a questa parte. Gli scenari, guardando al futuro e alla possibile rivoluzione sul mercato, possono indurre all’ottimismo in prospettiva.

Juventus, bilancio positivo per Allegri: “Ha fatto il massimo”

Ne è convinto l’opinionista Fernando Orsi, che a ‘Radio Radio’ difende l’operato di Allegri, il quale sarebbe riuscito a ricavare il massimo nella situazione che si trova a gestire attualmente. “La Juventus rimane una delle prime 4-5 squadre in Europa, a parte gli ultimi due anni un po’ così – ha spiegato – Ha sempre un appeal importante per i giocatori. Allegri? Sulla sua permanenza pesa il contratto da 9 milioni. Merita comunque la conferma per il fatto di aver fatto il massimo con i mezzi a disposizione quest’anno, è dall’inizio che diciamo che in molti elementi la squadra non era all’altezza della storia della Juventus. Il prossimo anno sarà tutto diverso, con i rinforzi che arriveranno”.