CMIT TV | Del Piero-Juve, Vaciago: “I tifosi non vadano troppo di fretta”

Guido Vaciago ha parlato alla CMIT TV del possibile ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus

In casa Juventus da sabato scorso non si parla d’altro che del possibile ritorno di Alessandro Del Piero in società.

L’affetto del popolo bianconero per l’ex numero 10 non è diminuito a distanza di dieci anni dal ritiro e negli ultimi giorni si è tanto parlato di un rientro in un ruolo dirigenziale anche di primo piano.

A parlarne, intervenuto alla CMIT TV è il neo direttore di TuttoSport Guido Vaciago che non ha escluso un ritorno, ma con le giuste tempistiche: “Nel prossimo anno no: Del Piero e la Juve hanno altri programmi – ha affermato – . Quel che è successo sabato è un inizio di disgelo. Chi lo sa, magari un ruolo di ambasciatore negli Stati Uniti. La Juve è molto interessata al mercato americano”.

Un inizio dal quale poi potrebbero nascere altri scenari: “Poi si vedrà: da cosa nasce cosa, nessuno toglie al tifoso il diritto di sognare. E’ giusto per i tifosi sognare, l’importante è che non vadano troppo in fretta. Una roba di questo genere in sei mesi, un anno, non accadrà”.