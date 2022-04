Di Maria si offre alla Juventus, c’entra il rinnovo (mancato) di Dybala

Autocandidatura di Di Maria per la Juventus, i bianconeri riflettono sull’opportunità di mercato: pro e contro dell’operazione

Una delle piste di mercato diventate improvvisamente più calde è quella che può portare Di Maria alla Juventus. L’argentino, 34 anni, è in scadenza di contratto con il Psg e vuole una chance in un club importante.

Ci sarebbero già contatti in corso tra la Juventus e Di Maria, con il giocatore che prima di chiudere la carriera in patria si proporrebbe con un contratto a breve scadenza. Nonostante l’età, si tratta, naturalmente, di un talento di spessore e ancora in grado di fare la differenza, soprattutto polivalente e da poter utilizzare in vari ruoli nel reparto offensivo. Si tratterebbe di certo di un innesto di esperienza e grande qualità, anche se dall’ingaggio ancora importante. Un investimento per Di Maria, pur a parametro zero, sarebbe piuttosto consistente: l’attuale stipendio al Psg è di circa 10 milioni di euro. Una cifra chiaramente da rivedere al ribasso da parte della dirigenza della Juventus, che d’altro canto non ha rinnovato il contratto di Dybala, un giocatore oltretutto con sei anni di meno. Si tratterebbe di una scelta in controtendenza con l’intenzione di avviare un nuovo ciclo fatto di giocatori più giovani e dall’impatto tutto da valutare.