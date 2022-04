Juventus, UFFICIALE si è operato: stagione finita in anticipo

Stagione finita in anticipo per il calciatore della Juventus operatosi nella giornata di ieri. Ecco la nota ufficiale del club bianconero

La stagione per lui finisce qua. Il calciatore della Juventus è finito sotto i ferri nella giornata di ieri, è ufficiale il comunicato del club bianconero.

Niente playoff di C per Andrea Brighenti, attaccante della Juve U23. Come riporta la nota della società presieduta da Andrea Agnelli, il 34enne “è stato sottoposto nella giornata di ieri ad intervento chirurgico per tendinopatia achillea al piede destro“.

“L’intervento – aggiunge il comunicato della Juve – è stato eseguito dal Prof. Benazzo a Brescia, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo nelle prossime settimane”.