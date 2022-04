Del Piero prende posizione sul ritorno alla Juventus

Alessandro Del Piero commenta le voci su un suo ritorno alla Juventus: l’ex numero 10 bianconero è chiaro

Non si lascia trasportare dalle emozioni Alessandro Del Piero, pur rimarcando più volte il legame con il popolo bianconero.

L’ex numero 10 della Juventus, presente dopo dieci anni allo Stadium in occasione della gara con il Bologna, smentisce le voci che lo vorrebbero pronto a ricoprire un ruolo dirigenziale.

Intervistato da ‘Sky’, Del Piero è chiaro: “Tra me e il mondo Juve c’è un legame particolare e non è retorica quando dico: voglio ringraziarli. E’ bello questo rapporto, è un qualcosa che non può essere cancellato”.

Questo però non significa attribuire significati diversi da quelli che ha la visita dell’ex calciatore all’Allianz Stadium: “Prima non c’è stata l’occasione. Ora accompagnavo la mia Juventus Academy di Los Angeles, i ragazzi potevano vedere la partita e mi sono unito anche io.

Ritorno alla Juventus, Del Piero smentisce: “Nessun incontro segreto”

La Juve mi ha chiesto di salutare i tifosi e ne sono stato felice”. Per ora però non c’è nient’altro: “Nessun secondo fine, ha detto bene Arrivabene. Lapo l’ho incontrato a Lisbona la settimana scorsa, come tante altre volte. Sabato ho salutato Andrea, Pavel, tanti miei ex compagni. Non c’è stato nessun incontro segreto e mi ha sorpreso questo trambusto”.

Proprio per questo Del Piero è categorico: “Non mi sembra opportuno commentare una ipotesi che, ad oggi, non c’è. Il rapporto con questi colori resterà fantastico, indipendentemente da ciò che accadrà”.