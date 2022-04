CMIT TV | La Juve lo molla, bocciatura pesante: “È uno scandalo, se ne vada”

La Juve è pronta a muoversi sul calciomercato alla ricerca delle soluzioni giuste per l’attacco. Altra bocciatura pesante e l’addio si avvicina

La Juve è alle porte del momento decisivo delle stagioni, come tutte. Il finale non gli regalerà lo scudetto, e questo ormai è chiaro, ma intanto c’è ancora la Coppa Italia, da giocare contro l’Inter, l’11 maggio.

Insomma, tra presente e prossimo futuro, si inserisce anche il calciomercato. Le trattative potrebbero cambiare drasticamente gli scenari in casa bianconera e ancora una volta in attacco. Ormai qualche mese fa, la Vecchia Signora ha abbracciato Dusan Vlahovic, ma potrebbe non essere l’unico cambiamento in casa bianconera. In bilico, infatti, la situazione relativa il futuro di Alvaro Morata. Il riscatto dall’Atletico Madrid non è ancora stato definito, anzi, e 35 milioni di euro sono tanti, forse troppi. Per questo, ora il bomber spagnolo si allontana e comunque non mancano neanche le critiche per l’ex Chelsea e Real Madrid.

Morata sempre più lontano dalla Juve: nuovo attacco in diretta

A parlare della prestazione di Morata contro la Fiorentina ci ha pensato Massimo Franchi. Il giornalista di ‘TuttoSport’ ha bocciato su tutta la linea l’attaccante spagnolo alla CMIT TV: “Io dico basta con Morata, questo giocatore è uno scandalo. Ieri la Juventus ha giocato in dieci contro undici. Ha fatto solamente un cross, per il resto è andato solo a sbattere, perdere palloni e cadere come un sacco di patate. Per favore che se ne torni a Madrid“.