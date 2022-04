Formula 1, la Ferrari blinda Sainz: c’è il rinnovo prima di Imola

La Ferrari ha ufficializzato il rinnovo di Carlos Sainz: il pilota spagnolo è al momento terzo nella classica del Mondiale dietro il compagno Leclerc e Russell

La Ferrari dopo l’ottimo inizia di stagione si prepara al Gran Premio di casa a Imola e intanto ufficializza un rinnovo importante in scuderia.

Arriva da Maranello infatti il prolungamento ufficiale di Carlos Sainz: come ufficializzato dalla ‘Rossa’, il pilota spagnolo ha firmato un nuovo contratto biennale con la Ferrari. L’ex McLaren e Toro Rosso era in scadenza a fine anno e ha firmato un rinnovo fino al 2024.

Sainz, a parte il ritiro dell’ultimo GP in Australia, nelle due precedenti gare stagionali in Bahrein e Arabia Saudita aveva conquistato due podi (secondo e terzo rispettivamente) e in classifica generale si trova al momento alle spalle del compagno in rosso Leclerc e Russell. Il pilota nato a Madrid era arrivato l’anno scorso al volante della Ferrari.

“Sono molto felice, non esiste in Formula 1 una scuderia migliore della Ferrari. Tutto sta andando oltre le mie aspettative“, le parole di Sainz dopo la firma sul rinnovo fino al 2024.