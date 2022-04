Juve, bocciato da Allegri: scelto il sostituto da 30 milioni

Pronto il ribaltone di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione

Dalla vittoria ottenuta ieri sera dalla Juventus allo Stadium contro la Fiorentina, che è valsa ai bianconeri l’accesso diretto alla finalissima di Coppa Italia dell’11 maggio contro l’Inter, Massimiliano Allegri ha sicuramente ottenuto ottime indicazioni dalla sua squadra, capace di battere i viola per 2-0.

L’allenatore toscano, però, non ha potuto fare a meno di notare qualche giocatore al di sotto delle prestazioni abituali. Da quando è arrivato Dusan Vlahovic nello scorso mercato invernale, infatti, chi ne ha più beneficiato è stato sicuramente Alvaro Morata, il quale è stato in un certo senso deresponsabilizzato da compiti realizzativi che sono ricaduti principalmente sul serbo.

Lo spagnolo si è dovuto dunque spostare sulla fascia sinistra, svolgendo un lavoro più difensivo in sacrificio di tutta la squadra. Ieri sera, però, la sua prestazione non è stata sufficiente e – qualora dovesse ripetersi – potrebbe incidere sul suo futuro. La Juventus, infatti, dovrebbe versare 35 milioni di euro all’Atletico Madrid per riscattare Morata al termine della stagione, ma ad oggi non è convintissima del maxi investimento.

Calciomercato Juventus, Raspadori la nuova spalla di Vlahovic

Nell’ultimo sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti su quale nuova seconda punta la Juventus dovrebbe andare, qualora Alvaro Morata non venisse riscattato la prossima estate. A vincere è stato uno dei calciatori effettivamente più caldi sul mercato bianconero, vale a dire quello del giovane Giacomo Raspadori.

Trionfo per il talento del Sassuolo con il 54,5% delle preferenze, davanti ad Ousmane Dembele (21,2%) che a giugno andrà in scadenza di contratto col Barcellona. Al terzo posto si accomoda un altro grande protagonista della Serie A come Luis Muriel (15,2%), mentre Asensio del Real Madrid termina ultimo col 9,1%.