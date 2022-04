Contatti in corso, la Juventus rompe gli indugi e sceglie il post Dybala

La Juventus rompe gli indugi e va all’assalto di un parametro zero: contatti in corso, i bianconeri scelgono il post Dybala

La finale di coppa Italia da giocare, il quarto posto da difendere e il calciomercato da preparare. La Juventus ha tre missioni da compiere: due riguardano il campo, dove Allegri è chiamato a portare a casa un trofeo e la qualificazione alla prossima Champions.

L’altra tocca alla dirigenza con un calciomercato da preparare per alzare la qualità della rosa bianconera. Una rosa nella quale serve sicuramente un calciatore che possa prendere il posto di Paulo Dybala. L’argentino, in scadenza di contratto, vive gli ultimi mesi da calciatore della Juventus poi sarà addio. Al suo posto si cercherà un profilo in grado di poter essere schiarato come esterno sinistro nel tridente offensivo che sarà completato da Vlahovic e da Chiesa quando rientrerà dall’infortunio. Si valutano profili giovani, come può essere Zaniolo, ma Cherubini è attento anche alle eventuali possibilità che dovessero riguardare calciatori esperti. Una di queste si sta materializzando in queste ore e porta ad un giocatore in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, contatti con Di Maria: i dettagli

E’ Angel Di Maria il possibile colpo estivo della Juventus in attacco. Alla fine del suo contratto con il Psg, il ‘Fideo’ rappresenterebbe il calciatore ideale per il reparto offensivo di Allegri. Come riporta ‘Sky Sport’, ci sono stati dei contatti tra le parti con la società bianconera che sta valutando la fattibilità dell’operazione.

Un’operazione che potrebbe essere avvantaggiata anche dalla volontà dello stesso Di Maria di chiudere la carriera in Argentina. Proprio per questo, l’esterno potrebbe accontentarsi anche di un contratto di uno, massimo due anni, rendendo più facile l’investimento da parte della Juventus.

Le valutazioni sono in corso anche se non mancano altri nomi per l’attacco della Juventus. Non un classico ’10’ per sostituire Dybala, ma un esterno capace di saltare l’uomo e innescare il bomber Vlahovic. Di Maria la possibile opportunità: contatti avviata, il post Dybala a Torino può parlare ancora argentino.