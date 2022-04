Epurazione Juventus: non trattano neanche

Un altro bianconero ai saluti al termine della stagione: sarà addio alla Juventus. Tutti i dettagli

Dopo Paulo Dybala, e con ogni probabilità anche Giorgio Chiellini, un altro giocatore bianconero saluterà la Juventus a fine stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, è segnato anche il futuro di Federico Bernardeschi: la dirigenza della Juventus non farà offerte per il rinnovo dell’esterno bianconero. L’ex Fiorentina è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e lascerà così Torino a parametro zero. Ieri, dopo il gol e la vittoria contro la Fiorentina, il giocatore ha parlato così del suo futuro: “Il gol dell’addio? No, assolutamente no. C’è una stagione da finire, abbiamo una stagione in corso, ci sono degli obiettivi da raggiungere e questo è l’importante”. La decisione della società bianconera, però, sembra ormai presa ed inequivocabile. Continua la rivoluzione della Juventus in vista della prossima stagione.