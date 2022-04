Via da Torino, la sentenza durante Juventus-Fiorentina

La Juventus vince contro la Fiorentina alla fine del primo tempo ma c’è un bianconero che non convince: “Via subito da Torino”

Qualificazione alla finale di coppa Italia vicina per la Juventus. Dopo l’1-0 del ‘Franchi’, i bianconeri stanno vincendo anche la gara di ritorno. E’ la rete di Bernardeschi, complice anche un’uscita a vuoto di Dragowski a decidere il match all’intervallo.

Un primo tempo che ha visto la Fiorentina attaccare con maggior insistenza, ma la Juventus brava ad approfittare degli spazi concessi. L’1-0 non accontenta però i tifosi bianconeri che sui social si sono scagliati con veemenza contro uno dei calciatori di Allegri.

E’ Alex Sandro ad essere finito al centro delle critiche per una prestazione non propriamente positiva. Il brasiliano è preso di mira sui social da tanti tifosi tra critiche e sfottò come l’utente che vorrebbe farsi una dormita come quelle che si fa Alex Sandro oppure di chi non ha dubbi su quel che deve essere il suo futuro: lontano da Torino.

Insomma per l’ex Porto, in scadenza di contratto nel 2023, i tifosi lanciano un messaggio chiaro e dovrà riguadagnarsi sul campo la fiducia.

Sulla destra della Fiorentina al cospetto di Alex Sandro, Venuti e Gonzalez sembrano Cafu e Rivaldo #JuveFiorentina — Julío de las Gueras (@EdwardRed7) April 20, 2022

Un giorno vorrei farmi una bella dormita come quelle che si fa Alex Sandro in campo — Frank (@Frankplusvalenz) April 20, 2022

La corsia Alex Sandro Rabiot mi fa pentire di essere nata invece — Giu🧣 (@gold__rush__) April 20, 2022

Alex Sandro era da mandare via già da qualche anno #JuveFiorentina — G_log (@The_Old_Lady_J) April 20, 2022

alex sandro non sarebbe buono neanche come soprammobile — alice (@alicepvrpose_) April 20, 2022

Alex Sandro oramai è una garanzia di guai #JuveFiorentina — 👇Yostoaqui👇 (@Vinjuve) April 20, 2022

Alex Sandro vuoi un passaggio per andare via da Torino? — 🍎 (@ciaosonounamela) April 20, 2022