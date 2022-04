Juve, il ritorno di Del Piero scatena il caos: “Dybala rinnova a vita”

Alessandro Del Piero è la Juventus, e in queste ore stiamo avendo l’ennesima dimostrazione. Il destino di Dybala viene stravolto all’improvviso

La Juve si appresta a vivere un finale di stagione che potrebbe regalare ancora diverse gioie ai bianconeri, ma che probabilmente è comunque al di sotto delle aspettative di alcuni tifosi.

In campionato c’è il quarto posto da blindare e poi c’è la Coppa Italia: e questa è una storia che già stasera vivrà un altro capitolo decisivo. Ma poi ce n’è un altro di mito che va oltre il campo, riguarda più l’amore e la gioia. E quindi il calcio. Il matrimonio tra Alessandro Del Piero e la Juve non è mai finito e probabilmente mai finirà. Non con i tifosi, mai per la leggenda che il numero 10 si è conquistato fino all’immortalità. Dopo il ritorno alla stadio nella partita contro il Bologna, il popolo bianconero si è scatenato sul ritorno di Alex a Torino. Oggi ne abbiamo l’ennesima prova.

Del Piero-Juve, dal ritorno al futuro di Dybala: caos sui social

Negli ultimi giorni, vi abbiamo parlato a più riprese di un possibile ritorno di Del Piero in società, e dalla porta principale, come presidente o comunque in dirigenza. Vedremo cosa succederà ma intanto nuove puntate sono da riferire. La Juve ha pubblicato un video di uno storico gol di Pinturicchio all’Inter e i social si sono scatenati. Sonia Amoruso, moglie di Alex, ne ha pubblicato un altro, stavolta a Vinovo: e anche qui, è scattato il putiferio. I tifosi lo rivogliono, anche se alcuni hanno scritto l’esatto contrario e dobbiamo riferirlo, questione di punti di vista. C’è anche chi su Twitter associa il possibile ritorno di Del Piero a una permanenza last minute di Paulo Dybala. Un utente addirittura parla di rinnovo a vita per la Joya, con il ritorno della bandiera in dirigenza. Forse un po’ troppo, ma i social ci piacciono anche per questo. Di seguito vi proponiamo diversi post a riguardo, con il nome di Del Piero, ovviamente, già in tendenza.

Quel gobbaccio di Paulo #Dybala che mostra la porta ad Arrivabene dopo che #Delpiero ha preso le redini della #juventus, e ha fatto strage di licenziati facendogli firmare il rinnovo a vita. pic.twitter.com/ZoKqHzjo1O — Juventina = esaurimento💀 (@nadhiasss) April 20, 2022

Le indiscrezioni intorno alla Juventus e a un possibile ritorno di Del Piero le inizio a vedere come un voler far passare in sordina l’addio di Dybala. Spero non sia solo un metodo comunicativo ma che, davvero, Alex possa tornare finalmente a far parte del club. — Luca 🍰 (@toppingdfragola) April 20, 2022

Dybala secondo me è più un like alla foto di del Piero, la gente non legge le caption.

Al massimo ha pensato che Alex è stato cacciato come Paulo. — Paplura (@PAPLURA) April 20, 2022

comunque se tutta questa storia di del piero finisce per essere una sbandata clamorosa vado a sbandare letteralmente io di proposito su un muro — martina☾ (@cadiamofelici) April 20, 2022