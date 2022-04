Nuovo annuncio in casa Juventus: “Del Piero alla Boniperti”

In casa Juventus continua ad esserci aria di tempesta e il nome che continua a circolare è quello di Del Piero: nuovo annuncio

In quella che è stata una brutta partita pre-pasquale, i tifosi della Juventus hanno vissuto un momento di grande emozione: il ritorno di Del Piero all’Allianz Stadium dopo dieci anni.

Il ritorno del ‘Capitano’ bianconero allo stadio ha subito dato il via ad un effetto domino a livello mediatico. Dalle insinuazioni di un possibile addio di Andrea Agnelli ai ‘tweet’ di Lapo Elkann: tutti con il leitmotiv della presenza di Alessandro Del Piero. Nella giornata di oggi è arrivato un nuovo annuncio sulla figura del leggendario numero ’10’ bianconero.

Juventus, senti Tardelli: “Del Piero all Boniperti? Sarei felicissimo”

Sulle pagine della ‘Gazzetta dello Sport’ è presente una bella intervista a Marco Tardelli, che ha commentato le voci di un possibile ribaltone societario in casa Juventus. Il campione del mondo dell’82 ha dichiarato: “Del Piero alla Boniperti? Sarebbe bellissimo, ma le cose sono cambiate e oggi la Juventus è una multinazionale”. Riuscire a diventare come Boniperti, che oltre ad essere stato una bandiera in campo è stato anche un grande presidente, serva una ricetta precisa: “Bisogna studiare, imparare e prepararsi. Non ci si improvvisa Boniperti in un giorno”.

Se dovesse esserci un cambio in società, poi, anche il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe subire uno scossone. Un esempio di ‘bandiera’ che poi si è rivelata anche una grande risorsa a livello societario è quello di Paolo Maldini con il Milan attuale. Sull’utilità di Del Piero, infine, Tardelli non ha dubbi e risponde con un’altra domanda: “Questo Milan ha avuto bisogno di Maldini?”. Ecco, chissà se anche la Juventus deciderà di reintegrare Del Piero in società.