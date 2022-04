Terremoto Juve, torna Del Piero | Ecco la nuova carica

La Juve deve concludere al meglio la stagione, ma intanto un terremoto sembra già all’orizzonte. Occhio a Del Piero e alla nuova carica con cui potrebbe tornare

Certi amori non finiscono, anzi. E non concludiamo la frase perché comunque, se si parla di Juve, Alessandro Del Piero ha bisogno di poche introduzioni.

Lo storico numero ’10’ e capitano è tornato allo stadio contro il Bologna, godendosi la festa del popolo bianconero. Tutta per lui. Perché è giusto così e perché certe emozioni non si dimenticano, certe storie neppure. Nelle ultime ore, sono tanti che cullano un sogno: rivedere l’ex attaccante in società e con un ruolo di prim’ordine. Da anni ormai la Juve ha legato il suo assetto societario alla famiglia Agnelli, ma adesso la possibilità di addio di Andrea e arrivo di un sostituto non è così impossibile e oggi ne abbiamo avuto ulteriore conferma.

Ipotesi da brividi in casa Juve: occhio a Del Piero come nuovo presidente

Oggi, in una delle sue disamine sui bianconeri, il ‘Corriere della Sera’ ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri. E lì è arrivato, anche un po’ nascosto, l’annuncio che molti aspettavano di leggere: “Occhio a Del Piero come nuovo presidente”. Questione di identità, questione di carattere e questione anche di cuore: il ritorno dello storico ’10’, il suo stile, il suo essere in tutto bianconero non possono che far balzare i tifosi sulla sedia, in attesa di un ritorno graditissimo in società. Alzi la mano chi non lo vorrebbe.