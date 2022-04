La panchina diventa bollente: così arriva l’esonero

L’allenatore della big potrebbe presto dire addio all’improvviso, visto gli ultimi sviluppi. La notizia è pronta a sconvolgere la Serie A, occhio all’esonero

La Serie A ha delle gerarchie ben precise, quelle relative le big, ma allo stesso tempo un unico diktat: il destino, le colpe e le gioie di un club dipendono dagli allenatori.

E, di conseguenza, tutto può cambiare in poco tempo, addirittura nel giro di poche partite. È quello che potrebbe succedere in casa Napoli. I partenopei, infatti, hanno ormai abbandonato, a meno di miracoli, la corsa scudetto. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, è arrivato un pareggio in extremis contro la Roma, a causa del gol di Stephan El Shaarawy. E, dunque, addio ai sogni di gloria in chiave titolo, ma con un posto in Champions League ormai blindato. E nelle ultime ore si parla addirittura di possibile ribaltone in panchina per i partenopei.

Napoli, possibile ribaltone in panchina: occhio all’esonero di Spalletti

Ad aggiornare sulla situazione relativa la panchina di Spalletti è Paolo Bargiggia. Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista riporta degli aggiornamenti sorprendenti: “Spalletti deve dare un segnale forte di ripresa nelle cinque gare restanti altrimenti la sua conferma rischia di essere messa in discussione nonostante il contratto in essere”. Insomma, la situazione è tutta da monitorare e potrebbe anche portare a un clamoroso addio.