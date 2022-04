La Juventus ‘supera’ Chiellini: in missione per il compagno di de Ligt

Tra i reparti che subiranno un restyling in estate c’è anche la difesa: missione della Juventus per l’erede di Chiellini

Corre veloce il mercato dei bianconeri, che in estate avranno molto da fare per costruire la rosa secondo le indicazioni di Massimiliano Allegri: anche la difesa vedrà diversi volti nuovi.

Le prossime potrebbero essere le ultime apparizioni di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus. Il centrale della Nazionale, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro ed il ritiro potrebbe essere uno degli scenari più probabili. Anche contro il Bologna, in occasione del gol di Arnautovic, il capitano bianconero non è stato impeccabile come un tempo e ‘Madama’ sta valutando di andare oltre. Emissari della Juventus in missione in Ligue 1.

Calciomercato Juventus, missione per Badiashile | È il post Chiellini

La Juventus potrebbe decidere di forzare i tempi e sostituire Giorgio Chiellini in estate. I bianconeri continuano a monitorare Benoit Badiashile, dopo le missioni della scorsa settimana, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ degli emissari bianconeri hanno effettuato un nuovo viaggio nel Principato nel weekend. Al centro delle attenzioni c’è sempre il centrale francese classe 2001.

Un colosso che potrebbe affiancare Matthijs de Ligt nei prossimi anni, grazie ad una compatibilità che sembra essere ottimale. Il problema principale è che le prestazioni del classe 2001 hanno suscitato l’interesse di diversi club, con il Monaco che farà partire un’asta di mercato: base 30 milioni di euro. I bianconeri continuano a monitorarlo, per continuare il restyling anche in difesa.