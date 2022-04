Colpo da 50 milioni per la Juve | Trattativa già iniziata

La Juve si muove sul calciomercato, alla ricerca dei profili ideali da regalare a Massimiliano Allegri. Occhio al colpo da 50 milioni, contatti avviati

Il destino della Juve sul campo si deciderà nelle prossime settimane, quelle dei verdetti decisivi. I bianconeri devono mantenere il quarto posto e poi c’è la corsa alla Coppa Italia, entrata nelle sue fasi finali.

Poi sarà calciomercato e, anche in quel caso, tante cose potrebbero cambiare nella squadra bianconera. Pensate, in particolare, alla fascia sinistra. La Vecchia Signora non si sente al sicuro solo con Alex Sandro e Luca Pellegrini in quella posizione. O meglio, Massimiliano Allegri chiede un upgrade per centrare l’obiettivo della prossima stagione, lo scudetto. E un colpo di rilievo, dunque, potrebbe arrivare quest’estate e i nomi in ballo sono di primo livello. Uno di questi potrebbe prendere improvvisamente quota, anche se il prezzo non è per nulla basso.

La Juve tenta il grande colpo: affare da 50 milioni

Un innesto sulla fascia sinistra, quindi, è necessario e la Juve sta già scandagliando il calciomercato alla ricerca delle soluzioni giuste. Un nome di prim’ordine che potrebbe rinforzare non poco la compagine bianconera è quello di Ferland Mendy. L’avventura del forte laterale mancino, che gode anche di grandi qualità tecniche non è mai decollata del tutto con la maglia del Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘diariogol’, Florentino Perez darebbe il via libera alla cessione del difensore per la cifra di 50 milioni di euro. La Juve, inoltre, avrebbe già avviato i contatti per il grande colpo che darebbe nuova linfa alla difesa e anche alla manovra dei suoi. Da certificare anche l’interesse del Psg che potrebbe scendere in campo e sarebbe un avversario difficile da battere nella corsa al calciatore.