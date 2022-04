De Zerbi confessa: “Restare allo Shakhtar la cosa giusta. La squadra si è sfasciata”

Spazio anche ad un intervento di Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ai microfoni di ‘Dazn’

Nella serata di Serie A su ‘Dazn’ nel corso di ‘Supertele’ c’è stato spazio anche per un collegamento con Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, rimasto alla guida della squadra ucraina nonostante i noti eventi di cronaca che riguardano la nazione.

A tal proposito l’ex allenatore del Sassuolo ha evidenziato le problematiche della questione in relazione alla sua squadra: “È triste. Il campionato difficilmente riprenderà in Ucraina. La squadra si è sfasciata. È arrivato solo Marlon e Salomon, gli altri non sono tornati e quasi tutti hanno trovato un’altra squadra. Quello che rimane provo a portarlo avanti con orgoglio, andiamo a giocare le amichevoli e poi lo facciamo per una giusta causa, anche se non è facile. Restare? Era la cosa giusta. Io e il mio staff non credo che abbiamo fatto gli eroi”.