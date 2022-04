Monza-Brescia 1-1: cronaca e pagelle | Brillano Machin e Tramoni, serataccia Valoti

Monza-Brescia: cronaca, pagelle e tabellino del match dell’U-Power Stadium valevole per la 35° giornata del campionato di Serie B. Bisoli risponde al vantaggio di Machin

Occasione mancata per il Monza nello ‘spareggio’ promozione contro il Brescia. Capitan Bisoli risponde a Machin nell’atteso derby lombardo dell’U-Power Stadium.

L’ex Machin entra subito in partita sostituendo l’infortunato Valoti e fa esplodere di gioia i tifosi di casa, a 9′ dalla fine è però Bisoli sull’assist dell’ottimo Tramoni a trovare un pareggio fondamentale per l’undici di Corini. Nel recupero ‘Rondinelle’ vicine al colpaccio e Di Gregorio decisivo, non basta alla squadra di Stroppa il supporto del proprio pubblico (record stagionale di spettatori) per conquistare i tre punti e balzare in vetta alla classifica insieme alla Cremonese. Corsa promozione sempre più aperta, con le due compagini che restano comunque in piena lotta per il salto diretto in Serie A.

Serie B, la cronaca di Monza-Brescia: Bisoli gela l’U-Power Stadium

Stroppa conferma Gytkjaer come attaccante di riferimento con Ciurria e Valoti alle spalle del danese. Panchina almeno inizialmente per Mota, in mediana ritrova una maglia da titolare Colpani. Corini si affida invece al tandem offensivo composto da Moreo e Ayé, supportati sulla trequarti da Leris.

Il Monza ci prova subito con Colpani da fuori, palla che esce a lato. Qualche minuto più tardi è ancora il numero 28 biancorosso a provarci dopo una bella azione personale, senza sorprendere però Joronen. Al 15′ tegola per il Brescia: Moreo è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare, al suo posto in campo Tramoni. Al 20′ Colpani innesca Ciurria, secco destro del ‘Fante’ bloccato a terra da Joronen. Al 29′ si fa vedere il Brescia con Tramoni che spaventa Di Gregorio dalla distanza. ‘Rondinelle’ vicine al vantaggio al 33′: Ayé servito da Sabelli scavalca Di Gregorio, anticipo determinante di Donati. Poco prima dell’intervallo il Monza perde Valoti: problemi al ginocchio per il numero dieci, sostituito da Machin. Perdita pesante per Stroppa. Al 43′ Colpani ha la grande chance: s’invola verso Joronen ma sul più bello viene anticipato da Pajac. Si chiude la prima frazione dopo qualche momento di tensione: risultato ancora fermo sullo 0-0 all’U-Power Stadium.

Stroppa perde anche Caldirola per un guaio alla coscia: Marrone prende il suo posto nella retroguardia di casa ad inizio ripresa. Al 49′ arriva il vantaggio del Monza: azione solitaria di Machin e missile sotto la traversa che non dà scampo a Joronen. Ottimo impatto sul match del nazionale della Guinea. Il Monza continua a premere, trascinato dal pubblico: ennesima conclusione di Colpani, Joronen risponde presente. Al 59′ si fa vivo il Brescia dalle parti di Di Gregorio, con Carlos Augusto che stoppa la fuga del pericoloso Tramoni. Il Brescia cerca di spingere alla ricerca del pareggio, con il Monza però che in maniera ordinata non corre grossi pericoli e amministra il prezioso gol di vantaggio. All’81’ arriva però la fiammata degli ospiti: Tramoni dalla sinistra imbecca alla perfezione Bisoli, con il capitano che non sbaglia davanti a Di Gregorio. Pareggio del Brescia e finale di partita caldissimo all’U-Power Stadium. Il Monza prova a reagire con il solito Ciurria che imbecca Mancuso, con l’ex attaccante dell’Empoli che non riesce a trovare la zampata vincente. Brescia vicino al vantaggio nel recupero: Di Gregorio decisivo su Bajic. Si chiude ii match dopo 4′ di recupero: finisce 1-1 il big match tra Monza e Brescia.

Monza-Brescia, pagelle e tabellino: Di Gregorio decisivo, Tramoni frizzante

MONZA-BRESCIA 1-1

49′ Machin; 81′ Bisoli (B)

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Donati 6,5, Caldirola 6 (46′ Marrone 5,5), Carlos Augusto 6; Molina 5,5, Colpani 6 (57′ Mota 5), Barberis 5 (77′ Mancuso SV), D’Alessandro 5,5 (77′ Pedro Pereira SV); Valoti 5 (41′ Machin 7,5), Ciurria 7; Gytkjaer 5. Allenatore: Stroppa 6. A disposizione: Lamanna, Rubbi, Bettella, Favilli, Antov, Brescianini, Vignato

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6,5 (77′ Karacic SV), Adorni 6, Cistana 6, Pajac 6,5; Bisoli 7, van de Looi 5,5 (62′ Behrami 6), Proia 5,5 (62′ Bajic 5,5); Leris 5,5 (77′ Jagiello 6,5); Moreo SV (15′ Tramoni 7), Ayé 5. Allenatore: Corini 6,5. A disposizone: Perilli, Andrenacci, Mangraviti, Huard, Bertagnoli, Papetti

Arbitro: Marinelli (sez. Tivoli)

Ammoniti: Sabelli (B), Donati (M), Molina (M)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′; spettatori 7.504

TOP & FLOP di Monza-Brescia: magia Machin, Ayé delude

Top Monza: Machin 7,5 – Stroppa perde un big come Valoti ma ritrova un Machin in grande spolvero. Il nazionale della Guinea spacca porta e partita con un missile di rara bellezza. Si presenta mandando in porta Colpani, ottimo impatto sul match. Può essere un jolly fondamentale per il tecnico brianzolo nello sprint promozione.

Flop Monza: Valoti 5 – Per una volta non incide l’asso e capocannoniere biancorosso. Non accende la luce, stranamente fuori dal gioco in un primo tempo dove il Monza fatica a creare. Non è al meglio per un problema al ginocchio ed è costretto alla resa prima dell’intervallo: serata no, Stroppa incrocia le dita.

Top Brescia: Tramoni 7 – Come Machin dalla parte opposta, il baby attaccante ospite è subito un fattore entrando dalla panchina. Vispo e frizzante, non fa dormire sonni tranquilli alla difesa brianzola con i suoi guizzi. Uno di questi regala la palla del pareggio a capitan Bisoli nel finale di partita.

Flop Brescia: Ayé 4,5 – Praticamente inesistente, non riesce mai a graffiare nell’area avversaria. Ha una ghiotta chance nella prima frazione per sbloccare il risultato ma la sciupa malamente. Protagonista mancato dello ‘spareggio’ dell’U-Power Stadium.