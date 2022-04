PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 1-1 | Vlahovic non salva Allegri, fantasma Dybala

Juventus-Bologna: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A. Vlahovic in pieno recupero pareggia il vantaggio di Arnautovic

Solo un pareggio strappato con i denti alla Juventus nel match dell’Allianz Stadium contro il Bologna. Vlahovic al 95′ salva la ‘Vecchia Signora’ dalla sconfitta, con i felsinei che chiudono la gara in nove per le espulsioni di Soumaoro e Medel nel caos finale.

Morata è il più pimpante tra i bianconeri insieme a Danilo, fioccano le insufficienze ad iniziare da Dybala: da dimenticare la partita del numero dieci, fischiato da una frangia del pubblico di casa. Arnautovic gela lo ‘Stadium’, Svanberg è un motore a centrocampo. Il gol riabilita Vlahovic, malissimo Cuadrado.

Le pagelle di Juventus-Bologna: Cuadrado sciagurato, cecchino Arnautovic

JUVENTUS

Szczesny 6 – Arnautovic prima lo grazia, poi lo dribbla e fa esultare il Bologna. Quasi inoperoso per il resto.

De Sciglio 5 – Balbetta e lascia diversi varchi invitanti dalle sue parti. Le cose non migliorano quando cambia lato (86′ Kean SV).

De Ligt 5 – Troppo distante da Arnautovic sulla rete ospite. Costretto alla resa per un problema muscolare (59′ Bonucci 5,5 – Non al meglio della condizione e si vede).

Chiellini 5 – Tempestivo nel finale di primo tempo nell’anticipare Arnautovic. Ad inizio ripresa però lascia in gioco l’austriaco sul vantaggio del Bologna: errore pesante (74′ Alex Sandro SV).

Pellegrini 5,5 – Macchinoso come De Sciglio. Poca spinta sulla sinistra (59′ Zakaria 6 – Almeno lui ci prova).

Cuadrado 4,5 – Posizione ibrida a centrocampo che un po’ lo depotenzia. Non riesce a tirare fuori tutti i cavalli a disposizione e sciupa a porta vuota l’occasionissima dell’1-1 sul vantaggio concesso da Sacchi. Sciagurato.

Danilo 6,5 – Non demerita da pivote nell’incerottata mediana della ‘Vecchia Signora’. Sfiora per due volte il bersaglio grosso, sfortunato sul palo colpito di testa.

Rabiot 5,5 -Recuperi e strappi, senza comunque eccellere. Sbaglia un gol clamoroso sullo 0-0.

Dybala 4 – Non brilla, malissimo come nella prima ora di Cagliari. Spaesato, fatica a trovare la posizione nel tridente di Allegri. All’uscita dal campo piove anche qualche fischio dalle tribune dell’Allianz Stadium. Un fantasma (59′ Bernardeschi 5 – Quasi non si nota il suo ingresso in campo. Fuori dalla partita).

Vlahovic 6 – Di testa nel primo tempo sfiora la rete del vantaggio. Sbatte contro il muro emiliano e non riesce mai a tirare in porta. I compagni lo servono poco e male, ma oggi anche lui fa poco per determinare. Al 95′ trova il guizzo del pareggio sull’acrobazia di Morata che consegna almeno un punticino alla Juve.

Morata 6,5 – Parte bene con un paio di accelerazioni interessanti sul binario mancino. Accende il finale con l’azione che porta al rosso di Soumaoro, prima di servire in pieno recupero con una spettacolare rovesciata Vlahovic per il centro che vale l’1-1 .

All. Allegri 4,5 – Non basta neanche un Bologna in nove uomini per conquistare i tre punti. Vlahovic nel recupero lo salva in parte: Juve con zero idee e che fatica maledettamente a segnare. Un passo falso inaspettato che potrebbe complicare i piani dei bianconeri nella corsa al quarto posto.

BOLOGNA

Skorupski 6 – Mai impegnato nel primo tempo e anche nella ripresa non deve compiere miracoli. Lo spaventano solo Danilo e Rabiot prima del pareggio di Vlahovic al 5′ di recupero.

Soumaoro 4,5 – Sbaglia diverse letture, una disattenzione su Morata poteva costare cara. Atterra sempre lo spagnolo nel convulso finale e lascia i suoi in inferiorità numerica.

Medel 6 – Arcigno e determinato, ombra di Vlahovic nel primo tempo. Mette la museruola al serbo fino all’espulsione: perde la testa per il rosso a Soumaoro, costringe il Bologna a finire la gara in nove.

Theate 6,5 – Esce con personalità da alcune situazione scabrose. Cresce a vista d’occhio.

Hickey 6,5 – Un paio di interventi determinanti su Morata. Meglio dietro che in proiezione offensiva.

Soriano 7 – Dà fastidio tra le linee nel primo tempo. Ad inizio ripresa imbecca Arnautovic per la palla che vale l’1-0 felsineo (74′ Kasius SV; 87′ Dominguez SV).

Schouten 6,5 – Fa legna a protezione della difesa. Un po’ meno lucido quando deve impostare ma comunque prezioso.

Svanberg 7 – Difende e attacca senza soluzione di continuità. Gran ritmo e letture intelligenti: si prepara al grande salto (74′ Aebischer SV).

Dijks 6 – Diligente a sinistra, non commette particolari sbavature.

Orsolini 5,5 – Spreca una ghiotta chance sulla dormita di Dybala. Troppo fumoso e poco incisivo negli ultimi sedici metri.

Arnautovic 7,5 – Non si vede praticamente mai nel primo tempo. Si sveglia dopo l’intervallo: prima mette i brividi a Szczesny, poi sul filtrante di Soriano dribbla il polacco e sblocca la gara gelando l’Allianz. Sono 12 in campionato (65′ Barrow 5,5 – Ha poche occasioni per pungere).

All. Tanjga 7 – Bologna stoico e che capitola soltanto al 95′ con due uomini in meno. Partita ordinata e impresa sfiorata: resta un po’ di rammarico per una vittoria che i tifosi felsinei già pregustavano prima del caos finale.

Arbitro: Sacchi 5 – Tutto (o quasi) tranquillo fino all’83: fatica a gestire il convulso finale di partita, il VAR gli viene in soccorso sul contatto Soumaoro-Morata.

TABELLINO

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1

52′ Arnautovic (B); 94′ Vlahovic

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (86′ Kean), de Ligt (59′ Bonucci), Chiellini (74′ Alex Sandro), Pellegrini (59′ Zakaria); Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala (59′ Bernardeschi), Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Miretti. Allenatore: Allegri

Bologna (3-5-1-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (74′ Kasius; 87′ Dominguez), Schouten, Svanberg (74′ Aebischer), Dijks; Orsolini (86′ Bonifazi); Arnautovic (65′ Barrow). A disposizione: Bardi, Binks, Mbaye, De Silvestri, Viola, Vignato. Allenatore Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Guida

Ammoniti: Theate (B), Svanberg (B), Cuadrado (J), Arnautovic (B), Medel (B)

Espulsi: Soumaoro (B), Medel (B)

Note: recupero 0′ e 8′; spettatori 36.107