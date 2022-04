DIRETTA Napoli-Roma, la conferenza stampa di Spalletti LIVE

A due giorni da Napoli-Roma nell’insolito giorno di Pasquetta, parla Spalletti in conferenza stampa: le parole del tecnico azzurro

Ultima chiamata scudetto per il Napoli, che deve assolutamente rispondere ai successi di Milan e Inter per non perdere contatto e rimanere in scia in vista delle ultime giornate. Gli azzurri sfideranno la Roma al ‘Maradona’ nell’insolito posticipo di Pasquetta.

Gli azzurri devono riscattare l’inopinato ko con la Fiorentina e dare un segnale importante, contro una compagine giallorossa però in gran forma e reduce dall’accesso alle semifinali di Conference League. Il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi le sue dichiarazioni principali dalle 14.30.

