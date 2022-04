Juventus-Bologna, voti e tabellino primo tempo | Dybala spaesato, tridente in bianco

Juventus-Bologna: voti e tabellino del primo tempo del match dell’Allianz Stadium valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A. Bianconeri poco incisivi in attacco

Juventus in bianco nel primo tempo del match casalingo contro il Bologna. Il tridente di Allegri per il momento non sponda, sotto gli occhi dell’ex capitano bianconero Alex Del Piero.

Padroni di casa poco incisivi e pericolosi soltanto con un colpo di testa di Vlahovic e un missile dalla distanza di Danilo. Il brasiliano non demerita in mediana, bene Svanberg e Medel nell’undici felsineo. Non brillano Dybala e Arnautovic.

JUVENTUS

Szczesny 6

De Sciglio 5,5

De Ligt 6

Chiellini 6,5

Pellegrini 5,5

Cuadrado 5,5

Danilo 6,5

Rabiot 6

Dybala 5

Vlahovic 5,5

Morata 6

All. Allegri 5,5

BOLOGNA

Skorupski 6

Soumaoro 5,5

Medel 6,5

Theate 6

Hickey 6,5

Soriano 6

Schouten 6

Svanberg 6,5

Dijks 6

Orsolini 5,5

Arnautovic 5

All. Tanjga 6

Arbitro: Sacchi 6

TABELLINO

JUVENTUS-BOLOGNA 0-0

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Alex Sandro, Rugani, Miretti, Zakaria, Bernardeschi, Kean. Allenatore: Allegri

Bologna (3-5-1-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, De Silvestri, Kasius, Dominguez, Viola, Aebischer, Barrow, Vignato. Allenatore Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Guida

Ammoniti: Theate (B), Svanberg (B), Cuadrado (J), Arnautovic (B)

Espulsi:

Note: recupero 0′