Dybala e de Ligt: ecco cosa è successo allo Stadium

Dybala e de Ligt hanno lasciato il campo a mezz’ora dal termine della sfida Juventus-Bologna

Dybala e de Ligt protagonisti in negativo, ma per motivi diversi, della sfida fra la Juventus e Bologna di scena all”Allianz Stadium’ e valevole per la 33esima giornata di Serie A.

L’argentino e l’olandese sono usciti entrambi a mezz’ora dal termine, con i rossoblù avanti per 1-0 grazie alla rete di Arnautovic. Il primo per scelta tecnica, con parte dello stadio che lo ha applaudito e l’altra che lo ha fischiato, probabilmente pure per le voci che lo danno sempre più in direzione Inter. Il secondo, invece, per problemi fisici da valutare nelle prossime ore.