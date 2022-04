Coronavirus, bollettino 16 aprile: 63.815 nuovi contagi e 133 morti

Coronavirus, il bollettino di sabato 16 aprile diffuso dal Ministero della Salute: tutti i dati

Sono stati registrati ufficialmente 63.815 nuovi casi a fronte di 424.482 tamponi eseguiti nel corso delle ultime 24 ore. Tasso di positività che rimane piuttosto alto e si attesta sul 15%, comunque in calo di mezzo punto percentuale se confrontato con il 15,5% della giornata precedente.

Nel bollettino diffuso come ogni pomeriggio dal Ministero della Salute, in Italia sono state registrate nuove 133 morti da coronavirus. Scendono invece di 8 unità le terapie intensive rispetto all’aggiornamento di ieri (411 in totale), mentre nei reparti ordinari sono 102 in meno i pazienti ricoverati (9.878 in totale). In questo momento, infine, sono 1.221.338 le persone positive al Covid, +2.414 rispetto al venerdì.