Andrea Pirlo torna in panchina: trattativa avviata

Andrea Pirlo può ricominciare la sua carriera da allenatore da una panchina prestigiosa: contatti già avviati per l’ex tecnico della Juventus

La sua prima esperienza in panchina ha vissuto di luci e ombre e di alti e bassi, ma non è stata certo disastrosa. Con la Juventus, Andrea Pirlo ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e ha portato i bianconeri al quarto posto, anche se la dirigenza ha poi preferito puntare sul ritorno di Allegri.

L’ex centrocampista, nei mesi scorsi, è stato sondato da diverse squadre. Ci aveva pensato il Barcellona, prima di puntare su Xavi, ci avevano pensato diverse squadre di Serie A, ma per ora nulla si è ancora concretizzato. La volontà da parte sua è quella di ripartire e mettersi alla prova con un nuovo progetto, per mostrare le sue doti. Magari trovando un contesto in cui potersi esprimere e crescere con ambizione, ma con calma. Più di recente, il Benfica aveva valutato il nome di Pirlo, in un momento in cui Jorge Jesus era fortemente in bilico, come raccontato da Calciomercato.it. Ora, emerge una nuova pista per l’allenatore 42enne, ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno.

Contatti con Pirlo, panchina estera pronta per lui

Ancora una volta, arriva un interessamento dal Portogallo e precisamente dal Braga, fresco di eliminazione dall’Europa League nei quarti di finale per mano dei Rangers. Secondo ‘A Bola’, il presidente del consiglio di amministrazione del club, Antonio Salvador, vuole Pirlo per la successione a Carvalhal nella prossima stagione. I contatti sarebbero già in corso, l’ex tecnico bianconero avrebbe già ricevuto una proposta che sta valutando e a sua volta avrebbe preso informazioni sulla rosa della squadra lusitana, sintomo di una pista che gli interesserebbe non poco.