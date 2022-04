Infortunio immediato in Cagliari-Sassuolo: esce in barella

Cagliari-Sassuolo non è iniziata nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda gli infortuni. Cambio immediato dopo il ko, esce in barella

La partita delle 12:30 in Serie A vede sfidarsi Cagliari e Sassuolo, una partita fondamentale per la corsa salvezza dei sardi.

E infatti, l’inizio dei rossoblù è molto aggressivo e vede diverse occasioni da gol per la squadra di Walter Mazzarri. Al 20′ minuto del primo tempo, però, si verifica un evento che cambia subito la partita. Dalbert tenta di sfondare sulla fascia sinistra, ma viene chiuso da Jeremy Toljan. Il terzino, però, viene spinto dal brasiliano e cade male sul braccio destro: la spalla resta sotto. Fin da subito, l’infortunio è chiaro e dopo un minuto il laterale basso del Sassuolo è costretto a uscire in barella. Al suo posto entra velocemente in campo Ruan Tressoldi. Una tegola immediata per Alessio Dionisi e per i neroverdi che sono subito obbligati al primo cambio in una partita subito tiratissima.