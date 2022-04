DIRETTA Juventus-Bologna, Allegri: “Bonucci sta bene. Con Chiellini…” – LIVE

Le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Bologna, match della 33a giornata di Serie A

E’ giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri devono provare a blindare il quarto posto e farsi trovare pronti in caso di passi falsi da parte di Inter, Milan e Napoli. Serve dunque battere il Bologna.

Allegri in conferenza stampa presenta la partita contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A.

BOLOGNA – Innanzitutto ci tengo a salutare Sinisa. Poi, noi abbiamo bisogno di punti comunque per consolidare il quarto posto.

BONUCCI – Leonardo sta bene, però devo decidere fra lui e Chiellini perché mercoledì abbiamo il ritorno della semifinale di coppa.

COMPETIZIONI – Domani abbiamo il Bologna, noi abbiamo sei partite da qui alla fine del campionato con due squadre dietro di noi. Bisogna fare molta attenzione, tanti punti, secondo me ancora 10 per fare la Champions, quindi alla Coppa Italia ci penseremo da dopodomani.

ITALIANE IN EUROPA – Siamo passati dal momento di esaltazione dopo l’Europeo, ma un conto è vedere la realtà delle cose, ma non è solo una cosa tecnica, bensì generale, basti vedere gli introiti. Poi dietro a questo ci sono i soliti discorsi, quando ci sono delle eliminazioni escono i problemi, che però ci son sempre, in Italia si mette la testa sotto per non affrontare i problemi, ma finché non prendiamo una strada non possiamo sapere se è giusta o sbagliata. Noi siamo bravi nell’arrangiarsi, ma non basta. Bisogna cercare l’anno prossimo di fare assolutamente meglio.

