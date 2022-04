Colpo di scena, firma a metà: la Juventus ha già il sostituto

Non solo Paulo Dybala che darà l’addio a fine stagione alla ‘Vecchia Signora’. Un altro big della Juventus di Allegri è in bilico

C’è una grana alla Juventus. Non solo Paulo Dybala che a fine stagione romperà il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’ dopo il mancato rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Resta infatti in bilico il prolungamento oltre il 2023 con il club bianconero di Juan Cuadrado, alfiere fondamentale dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Ieri la Juve ha ufficializzato la firma sul nuovo accordo di Perin, mentre il jolly colombiano resta in sospeso come scrive oggi ‘La Gazzetta dello Sport’.

Per Cuadrado è scattato il rinnovo automatico per un’altra stagione del contratto in scadenza a giugno, grazie alla 40° presenza in gare ufficiali collezionata sabato scorso nella trasferta di Cagliari, dove peraltro l’esterno destro si era contraddistinto come uno dei migliori in campo. La dirigenza della Continassa vuole riformulare l’accordo sull’ingaggio del giocatore oltre il nuovo termine fissato per il 30 giugno 2023, spalmando i 5 milioni di euro all’anno su due stagioni. Sono attese novità prossimamente, con Allegri che comunque spinge per la conferma di Cuadrado anche in futuro vista l’importanza del colombiano nelle alchimie tattiche del mister livornese.

Calciomercato Juventus, Cuadrado resta in bilico: Molina il prescelto se salta il rinnovo ‘bis’

In caso di sorprendente fumata nera sul rinnovo ‘bis’, la Juve avrebbe comunque già pronta l’alternativa e busserebbe alla porta dell’Udinese per Nahuel Molina. Continuerebbero i contatti con il sodalizio della famiglia Pozzo per il laterale argentino, valutato circa 30 milioni di euro dai bianconeri friulani.