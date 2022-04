Mondiali, playoff Ucraina: UFFICIALI le nuove date

La FIFA ha comunicato ufficialmente le date che riguardano il playoff dell’Ucraina, per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar

La guerra in Ucraina ha inevitabilmente creato ripercussioni importanti anche nel mondo del calcio. La FIFA, a causa dell’invasione, ha deciso di escludere dai prossimi Mondiali in Qatar la Russia. Quest’ultima aveva fatto ricorso, per poi rinunciare definitivamente.

La situazione estremamente complicata, anche da un punto di vista logistico, aveva costretto il massimo organo calcistico istituzionale a posticipare il playoff riguardante l’Ucraina, inizialmente in programma a marzo. Da poco la FIFA ha reso note ufficialmente le nuove date della semifinale Scozia-Ucraina e della successiva finale col Galles. Le gare in questione, che chiuderanno il cerchio per Qatar 2022, si disputeranno rispettivamente il 1 e il 5 giugno.

Playoff Mondiali, Scozia-Ucraina il 1 giugno e la finale col Galles il 5: è UFFICIALE

Di seguito il comunicato che attesta tale decisione: “Dopo essersi consultata con l’UEFA e con i membri delle associazioni coinvolte, la FIFA conferma le date per le due partite rimanenti per le qualificazioni europee per Qatar 2022. Il playoff tra Scozia e Ucraina si giocherà il 1 giugno e la vincente affronterà il Galles il 5 giugno“. Verrà riprogrammato, inoltre, il calendario della Nations League, come ha fatto sapere l’UEFA (Scozia e Ucraina si sarebbero dovute sfidare il 7 giugno).