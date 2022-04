E’ il colpo che scuote la Serie A: scelta definitiva su Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic sarà uno dei grandi nomi che farà infiammare il prossimo calciomercato

A fronte di grandi interessamenti, provenienti sia dal campionato italiano che dall’estero, la Lazio non è mai stata particolarmente vicina alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Probabilmente anche a causa della valutazione da oltre 80 milioni di euro che Lotito ha espresso in riferimento al suo cartellino.

Giunto alla stagione della definitiva consacrazione nel centrocampo orchestrato da Maurizio Sarri in panchina, il ragazzone serbo sembra essere pronto per una nuova esperienza. Ovviamente strapparlo alla Lazio non sarà comunque facile, considerata l’importanza che Milinkovic ha ricoperto nelle ultime stagioni all’interno dell’organico biancoceleste.

Sul laziale si è parlato in passato di un interesse in Inghilterra da parte del Manchester United, corte che potrebbe decollare in estate quando i ‘Red Devils’ perderanno a costo zero Paul Pogba proprio a centrocampo. In Italia, invece, chi può permettersi in questo momento un colpo di questo calibro, è la Juventus. Il club bianconero dovrebbe comunque sacrificare qualcuno prima di affondare un acquisto del genere, ma in ambienti bianconeri filtra un certo ottimismo.

Calciomercato Juventus, Milinkovic è il colpo che piace in Serie A

Il possibile addio dalla Lazio di Milinkovic-Savic è stato inserito tra le opzioni nel sondaggio lanciato questa mattina sul canale telegram di Calciomercato.it. E proprio il centrocampista serbo è stato votato come l’acquisto che la maggior parte de nostri utenti vorrebbe per la propria squadra del cuore.

In quest’ottica rientra chiaramente la Juventus che rappresenta il club più forte sul calciatore, senza escludere la grande concorrenza estera. Tornando invece al sondaggio, si piazza al secondo posto un altro grande obiettivo di tante squadre come Bremer, davanti ai due parametri zero Paulo Dybala ed Ivan Perisic.