Ancelotti: “Qui non si molla mai”. Poi ‘punge’ il calcio inglese

Le dichiarazioni di Ancelotti dopo la sconfitta casalinga col Chelsea che ha comunque regalato al Real la qualificazione alle semifinali di Champions

“Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma non così”. Lo ha detto Ancelotti dopo la sofferta qualificazione alle semifinali di Champions League. Il suo Real ha perso in casa contro il Chelsea per 2-3, ma in virtù del successo per 3-1 conquistato a Londra nella gara d’andata è riuscito a staccare il pass per il penultimo atto della Champions.

“C’è stato un sacrificio grande da parte di tutti, lo spirito di questo club e dell’ambiente è così: non molla mai. E per questo ricevi in cambio la semifinale, un premio grande – ha aggiunto a ‘Mediaset’ il tecnico delle ‘Merengues’ – Dall’1-3, che per loro è stato un colpo psicologico, abbiamo costruito il secondo gol e difeso la vittoria. La semifinale è traguardo importante, tutti dicevano che il calcio inglese è superiore, invece in semifinale ci sono già due squadre spagnole (il Villarreal oltre al Real, ndr) e domani potrebbe esserci la terza, l’Atletico Madrid”. In semifinale Benzema e compagni se la vedranno proprio contro la vincente di Atletico-Manchester City. Gli uomini di Guardiola partono dall’1-0 conquistato all’Etihad.