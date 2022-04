L’offerta è sul tavolo: “McKennie, Rugani e 30 milioni di euro”

In attesa del ritorno in campo per il campionato, circolano con insistenza le voci di calciomercato riguardanti la Juventus

Sabato affronterà il Bologna per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, ma la Juventus è già immersa nelle voci per il calciomercato che verrà, quello della prossima stagione. E i nomi che circolano sono altisonanti.

In particolare, si parla con insistenza di innesti nella zona nevralgica del campo, il centrocampo, che adesso può contare sui vari Arthur, difficilmente recuperabile per la prossima partita, Rabiot, Zakaria, Locatelli, anche lui fermo ai box come McKennie, per l’americano la stagione è finita contro il Villarreal, nel match d’andata degli ottavi di finale della Champions League. In entrata, oltre al solito Jorginho, in scadenza di contratto nel giugno del 2023 col Chelsea e da diversi anni accostato ai bianconeri, l’altro nome caldo è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Il 27enne centrocampista della Lazio è esploso definitivamente e, dopo le voci degli anni scorsi, la prossima potrebbe essere l’estate dell’addio ai colori biancocelesti dopo sette stagioni all’ombra del Colosseo. La valutazione che il presidente dei capitolini, Claudio Lotito, fa del cartellino del Nazionale serbo è altissima, intorno ai 70 milioni di euro: una cifra importante per chiunque, anche per la Juventus che già nel gennaio scorso ha speso la stessa cifra per strappare alla Fiorentina Dusan Vlahovic. Ed ecco che potrebbero entrare in campo le contropartite tecniche per abbassare il cash richiesto.

Ecco l’offerta della Juventus per Milinkovic-Savic alla Lazio

Sull’argomento si è esposto Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale di ‘Radio Radio’. “La Juventus vuole Milinkovic-Savic, non so se anche il giocatore vuole la stessa cosa. Ma Allegri è innamoratissimo del calciatore, che è tra i cinque centrocampisti più forti d’Europa. Questa sarebbe l’offerta: McKennie, Rugani più 30 milioni in aggiunta“. Pronta la risposta del giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Stefano Agresti: “Credo che la Lazio voglia solo cash, perché vuole scegliere i calciatori per l’anno prossimo. E poi sono giocatori che hanno ingaggi da Juventus, pesanti, che andrebbero a creare problemi interni allo spogliatoio. Questo condiziona le scelte. Per me, con le contropartite tecniche è un’operazione difficile da fare“. Di certo, le indiscrezioni su Milinkovic-Savic, la Juventus e i club esteri terranno banco nelle prossime settimane.