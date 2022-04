“Ecco cosa manca alla Juventus”: il grande ex individua il problema di Allegri

Un grande ex della Juventus parla del momento bianconero: ecco la lacuna principale della squadra di Allegri

La risalita nella seconda parte di stagione non è stata sufficiente per rimettere la Juventus in corsa per lo scudetto, nonostante le frenate delle squadre davanti. Classifica alla mano, i bianconeri potrebbero ancora credere nel titolo, con sei punti da recuperare sulla vetta. Ma il fatto di avere tre squadre davanti rende la cosa estremamente difficile.

Juventus che ha comunque davanti un finale di stagione importante e può provare a costruire per il futuro. Molto cambierà nei bianconeri per la prossima stagione, qualche suggerimento in merito arriva da un grande ex che in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ spiega su che cosa la società piemontese debba intervenire.

Dall’addio di Dybala alle mosse per il futuro: Llorente detta la strada

Fernando Llorente, oggi all’Eibar in Segunda Division spagnola, elogia il lavoro di Allegri e crede che sia l’uomo giusto per riaprire un ciclo. “Ha fatto cose strepitose nella sua prima avventura e i dirigenti lo hanno voluto per ricostruire ciò che si è perso – dichiara – Quest’anno non è riuscito a sfondare, ma serve pazienza, lui sa come muoversi. E poi c’è Vlahovic, che superato l’ambientamento potrà fare la differenza. Molina? Merita una grande chance, può fare ancora meglio di così”. Sull’addio di Dybala: “Cose che succedono nel calcio. Vederlo con un’altra maglia sarà strano, i tifosi potranno essere infastiditi dal vederlo all’Inter ma lui merita una grande squadra”. Llorente ha inoltre un’idea precisa sul motivo delle difficoltà della Juventus di recente: “Non credo che l’addio di un singolo possa fare la differenza. Ma ai miei tempi eravamo forti perché eravamo un gruppo compatto. Credo che negli ultimi anni sia mancato questo fattore”.