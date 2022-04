Sorpresa per Mancini: dice addio alla Nazionale

Il calciatore è pronto a dire addio alla Nazionale. Roberto Mancini spiazzato: l’Italia costretta a cambiar volto

Ciro Immobile a due facce. Non è certo una novità il diverso andamento del centravanti italiano, tra Lazio e Nazionale. Con la maglia biancoceleste addosso segna a raffica, qualunque sia il modulo o l’allenatore, lo stesso non si può dire con quell’azzurra.

La stagione con il club capitolo è praticamente perfetta, ancora una volta: i centri in Serie A, in ventisette partite, sono ventiquattro. In totale i gol sono 29, considerando i 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia.

In Nazionale, come detto, ma non è una novità, ha faticato a fare la differenza. Immobile non è così riuscito a trascinare la squadra di Mancini ai Mondiali. Era chiaramente titolare nello 0-1 contro la Macedonia ma il gol non è arrivato.

Le critiche sono così piovute addosso al centravanti classe 1990, che ormai è abituato. Anche durante gli Europei d’altronde, il calciatore di Torre Annunziata era tra i più bersagliati. Ciro Immobile appare davvero stanco delle critiche e di questa aria pesante che si respira attorno a lui, quando va in Nazionale.

Italia, idea addio per Immobile

Il bomber starebbe dunque pensando seriamente di dire addio alla Nazionale, per dedicarsi completamente alla Lazio. Nelle scorse ore si parlavo di un imminente colloquio tra il calciatore e Roberto Mancini, con quest’ultimo intenzionato a confermargli la fiducia per il nuovo corso.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, però, l’idea di dire addio alla Nazionale starebbe prendendo piede: Immobile avrebbe intenzione di tenersi “ben lontano dalla tentazione masochistica di infilarsi di nuovo nel tritacarne delle cattiverie”, scrive il quotidiano in edicola stamani