Milinkovic promesso sposo della Juve: resta un solo (grande) ostacolo

Milinkovic-Savic resta l’obiettivo principale di Massimiliano Allegri per il centrocampo della sua Juventus. Gli scenari sul futuro del nazionale serbo in forza alla Lazio

La Juventus vuole fare un grande colpo a centrocampo per la prossima estate, regalando un big nel reparto di mezzo a Massimiliano Allegri per elevare il tasso qualitativo della ‘Vecchia Signora’.

Il sogno e il profilo in cima alla lista dei desideri del tecnico toscano resta Sergej Milinkovic-Savic, da sempre cerchiato in rosso nelle preferenze di Allegri che lo avrebbe voluto a Torino già nel primo ciclo sulla panchina bianconera. Il nazionale serbo avrebbe deciso di lasciare la Lazio dopo sette stagioni, scegliendo proprio la Juve come sua prossima destinazione stando a quanto riporta ‘La Repubblica’.

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ offrirebbe un ingaggio da top player a Milinkovic (corteggiato anche dal connazionale e amico Vlahovic), raddoppiato rispetto ai 3,5 milioni che percepisce attualmente nella Capitale. C’è un grosso problema però per la Juventus: lo scoglio Lotito che preferirebbe incassare subito l’assegno del Paris Saint-Germain, disposto a versare in un’unica rata gli 80 milioni di euro che chiede il patron della Lazio per il suo gioiello.

Calciomercato Juventus, obiettivo Milinkovic: braccio di ferro con Lotito

Il sodalizio bianconero, invece, dilazionerebbe il pagamento e punterebbe ad inserire nell’affare alcune contropartite tecniche che potrebbero corrispondere ai profili dei baby Rovella e Gatti (attualmente in prestito rispettivamente a Genoa e Frosinone). C’è il rischio concreto di un braccio di ferro tra le parti, con Milinkovic che ormai avrebbe fatto la sua scelta: il serbo riterrebbe conclusa la sua lunga parentesi a Formello e punta al grande salto in una big d’Europa per proseguire la sua carriera. E al momento vorrebbe indossare la maglia della Juve, a dispetto della volontà di Lotito che lo spingerebbe lontano dalla Serie A.