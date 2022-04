Juventus, addio da 100 milioni: scelto il doppio colpo

Juventus, via per non meno di 100 milioni: ecco il doppio innesto in grado di rafforzare la squadra

Nella complicata stagione della Juventus, poche sono state le certezze della squadra di Massimiliano Allegri. Una si chiama Matthijs de Ligt: il centrale olandese è una delle poche note positive dell’annata bianconera, ma le sue prestazioni non sono certamente passate inosservate.

Tanti top club europei sono infatti sulle tracce del difensore, legato alla Juventus fino al 2024. In particolare le big inglesi, ma attenzione anche al Bayern Monaco e a quel Barcellona che non ha mai abbandonato l’idea de Ligt. Per la Juventus l’ex Ajax rappresenta una pedina importantissima, ma non incedibile e in caso di addio il club bianconero vorrebbe ricavare almeno 100 milioni di euro dalla sua cessione.

Sondaggio CM.IT | La coppia serba per rimpiazzare de Ligt

Per questo, sulla nostra pagina Twitter, noi di Calciomercato.it abbiamo voluto proporre un sondaggio legato proprio ad un’eventuale partenza del difensore olandese. Abbiamo chiesto ai follower su quali giocatori la Juventus dovrebbe puntare in caso di addio di de Ligt per poter rafforzare la squadra. E per il 57,1% la risposta è chiarissima: la società dovrebbe investire sulla coppia serba composta da Milinkovic-Savic e Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è ritenuto l’uomo giusto per la retroguardia bianconera, mentre il centrocampista della Lazio il giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla mediana.

Con il 20% invece sono stati scelti Bremer e Raspadori, mentre molto più indietro sono le altre opzioni. La coppia composta dal terzino brasiliano Renan Lodi e da Zaniolo è stata votata dal 12,9%, mentre il duo del Chelsea formato da Rudiger e Jorginho è stata scelta solo dal 10% dei votanti.