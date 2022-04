Salta l’allenamento, UFFICIALE: il comunicato della Juventus

Niente allenamento quest’oggi con il resto dei compagni: la Juventus in un comunicato spiega il motivo dell’assenza

Dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari, la Juventus ha ripreso quest’oggi la preparazione in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Bologna, reduce dal successo sulla Sampdoria.

L’appuntamento è all’Allianz Stadium alle 18.30 per un match che potrebbe ulteriormente blindare il quarto posto e riaprire insospettabili scenari di scudetto in caso di successo. I bianconeri sono attualmente a sei punti di distanza dal Milan capolista e a quattro dall’accoppiata Inter-Napoli con i nerazzurri che devono però recuperare un match.

Difficile ma non impossibile ed allora testa al campo dove oggi il gruppo si è ritrovato agli ordini di Allegri per una seduta incentrata sulla tecnica con esercitazioni per la trasmissione della palla, gestione del possesso con partitella finale.

Juventus, Alex Sandro assente: il motivo

Un allenamento al quale non ha preso parte Alex Sandro. Il terzino brasiliano, in panchina domenica contro la squadra di Mazzarri, ha avuto una giornata di permesso come spiegato dalla stessa Juventus nel report quotidiano.

Nessun allarme quindi per la sua assenza, con il calciatore che tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo già domani quando la squadra si ritroverà nuovamente per una seduta mattutina. Diverse invece le considerazioni in vista del futuro: a fine stagione per Alex Sandro potrebbe chiudersi la sua esperienza in bianconero. Il contratto in scadenza nel 2023, i 31 anni, spingono la società alla ricerca di nuovi obiettivi per l’out mancino della difesa di Allegri.