Botta e risposta rovente, assist social a Juve e Milan

Nuovo indizio sull’addio di un calciatore che è da tempo nel mirino di Juve e Milan. Il botta e risposta sui social fa discutere

Ci sono indizi che contano più di altri. Sono piccolezze, quasi dei dettagli che non fanno che confermare che o qualcosa va troppo bene, oppure che non va proprio. Ci sono per le relazioni amorose, ci sono per le semplici amicizie, ci sono nei contratti a sei zeri, quelli che valgono milioni.

Tra le prime, c’è quella con il Real Madrid, forse. Nelle altre, c’è l’Italia. E il bianco e il nero della Juventus, e il rosso, e sempre il nero, del Milan. Un derby tricolore in salsa calciomercato, che però è anche un sogno per centinaia di migliaia di tifosi che conoscono il sapore della Champions League.

Ma andiamo con ordine. Da tempo, le formazioni ufficiali di Carlo Ancelotti vengono rese note molto prima delle altre. Così che a Madrid si sta iniziando a pensare che nello spogliatoio dell’ex Napoli ci sia qualche talpa che spiffera ai media chi scenderà in campo con la camiseta blanca molto in anticipo rispetto a quando viene presentata la distinta. A pensarlo è soprattutto ‘Madrid Zone’ che su Twitter ha ricostruito la vicenda.

Isco e l’addio al Real, il nuovo indizio arriva dai social

Sotto il post da migliaia di interazioni, un tifoso merengues ha provato a fare delle ipotesi, anzi, ne ha fatto solo una: Isco. Il trequartista spagnolo, dal 2013 al Real, con un contratto in scadenza con Florentino Perez, che interessa sia alla Vecchia Signora, sia alla società di Paolo Maldini, ha risposto al commento del sostenitore, spiegando esattamente come stanno le cose. E levandosi anche qualche colpa di troppo di torno.

“Non sono io dato che non sono convocato e non ho partecipato alla riunione tecnica, guardate da altre parti tristoni”, ha scritto riferendosi alla gara di oggi del suo Real Madrid con il Chelsea di Champions League. Una risposta piccata a catena che dimostra quanto l’ambiente della capitale spagnola sia ormai certo dell’addio del quasi trentenne tanto da percepirlo come una spia nel gruppo.