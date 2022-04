Il Bayern dopo la Juve: Emery porta il Villarreal in semifinale di Champions

Dopo la Juve, il Villarreal butta fuori il Bayern conquistando le semifinali di Champions

Il Villarreal fa un’altra impresa. Stavolta è un’impresa gigantesca: eliminato il Bayern Monaco.

Dopo la Juve, la squadra di Emery butta fuori i bavaresi conquistando il pass per le semifinali di Champions League. A meno di sorprese l’avversario sarà il Liverpool.

1-1 in Baviera, Chukwueze a due dal novantesimo risponde a Lewandowski mandando in estasi i tanti tifosi del ‘Sottomarino giallo’ presenti all’Allianz Arena. E’ un gol pesantissimo vista la vittoria per 1-0 ottenuta in casa nel match d’andata, è il gol di una qualificazione storica e anche meritata.

BAYERN-VILLARREAL 1-1

52′ Lewandowski, 88′ Chukwueze