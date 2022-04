Napoli, c’è già il primo colpo del futuro: visite mediche svolte

Il Napoli inizia a costruire il suo futuro, gli azzurri hanno bloccato il primo colpo della sessione estiva: svolte le visite mediche

Il Napoli ha incassato un duro colpo nella corsa scudetto con il ko casalingo di domenica con la Fiorentina, ma anche grazie al pari del Milan con il Torino è ancora in corsa. Azzurri che ora devono provare a ricompattarsi sotto la guida di Spalletti per tentare ancora l’assalto al grande traguardo, ma intanto pensano al futuro e mettono già l’ipoteca sul primo acquisto estivo.

Calciomercato.it vi aveva anticipato la chiusura ormai prossima da parte del Napoli per Kvarastskhelia. Ora, ci sono le conferme, con le visite mediche che sarebbero state svolte dal giovane georgiano con il club azzurro in una località segreta, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’. Per l’ufficialità bisognerà attendere il deposito del contratto a luglio, ma è tutto fatto. L’attaccante si unirà al Napoli con un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il talentuoso 20enne prenderà il posto di Insigne sulla fascia sinistra offensiva.