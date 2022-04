Decisione clamorosa: il Psg stravolge il calciomercato

Clamorosa rivelazione che arriva dalla Spagna: la decisione di Al Khelaifi sul Paris Saint-Germain stravolge il mercato

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna ed è destinata a scuotere l’intero mondo del calcio con ripercussioni importanti anche sul calciomercato.

A lanciarla è ‘El Chiringuito’ e protagonista è il Paris Saint-Germain. Secondo quanto affermato da Edu Aguirre, infatti, per il club transalpino è in arrivo una svolta totale. Gli emiri del Qatar, secondo quanto riferito, avrebbero deciso di cedere il Paris Saint-Germain. Una svolta che arriva dopo l’ennesima delusione europea con l’eliminazione dalla Champions ad opera del Real Madrid.

Psg, club in vendita: via anche Al-Khelaifi

Un colpo di scena non certo atteso quello che porterebbe il Paris Saint-Germain in nuove mani e partirebbe con un addio di peso: quello del presidente Al-Khelaifi. Non sarebbe lui, infatti, a condurre le trattative per la cessione, ma la gestione della società sarebbe affidata ad un’altra personalità.

Tutto comunque ancora in divenire con ‘El Chiringuito’ che non specifica né chi potrebbe acquistare il Psg, né la cifra che eventualmente servirebbe per prelevare il club dagli attuali proprietari. C’è di certo che a Parigi si respira già aria di rivoluzione con il possibile addio di Mbappe e il cambio in panchina, ora potrebbe esserci un ribaltone totale con la decisione presa dalla Qatar Sports Investiments di vendere il club.