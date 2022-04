La bufera dopo la pesante sconfitta: “Sono scioccato”

Due big vengono attaccati dopo la sconfitta di ieri che potrebbe incidere molto sulla corsa scudetto: le critiche non mancano

Il Napoli si lecca le ferite dopo il brutto ko casalingo contro la Fiorentina con il punteggio di 2-3. Una sconfitta che inevitabilmente incide e non poco sulla corsa scudetto.

Ora i partenopei sono ancora a 66 punti, a meno due dal Milan capolista. Situazione che, quindi, è ancora tutta in gioco per il titolo, ma il passo falso di ieri proprio non ci voleva per chi voleva imporsi sulle due avversarie anche in questa giornata. Le critiche di sicuro non mancano e si concentrano su alcuni dei principali big in squadra. A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’ ha sparato a zero su due dei maggiori interpreti a disposizione di Luciano Spalletti: “Sono scioccato dalla prestazione di Fabian Ruiz, cammina e sbaglia tutto. Zielinski manco ti sei accorto che giocasse. Il Napoli ha giocato al 60%: sei colpevole della sconfitta”.

Il Napoli sotto accusa dopo la sconfitta: Zazzaroni senza mezzi termini

Zazzaroni non si ferma qui e parla poi della lotta scudetto: “L’Inter è sempre stata la favorita, ora ha ritrovato anche Barella. Quindi Napoli-Roma è l’ultima spiaggia, dopo giochi per il secondo o il terzo posto. Il Napoli è obbligato a vincere. Politano come Ruiz e Zielinski non c’erano”.

Qualche critica arriva anche per l’allenatore: “Sono luoghi comuni che Spalletti non sappia vincere. Sui cambi, però, non ha inciso ieri: Elmas lo avrei messo prima, soprattutto quando vedi Zielinski in quelle condizioni. Lozano non è mai davvero entrato”. Poi la chiosa finale: “La corsa scudetto non è chiusa. L’Inter non ha mica già vinto a Bologna“.