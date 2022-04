Esonero immediato: UFFICIALE il ribaltone in panchina

Esonero immediato: è ufficiale il ribaltone in panchina. Tutti i dettagli della decisione

È arrivato nelle ultime ore un nuovo esonero che ha del clamoroso. La decisione della società è già ufficiale.

Alberto Valentim non è più l’allenatore dell’Athletico Paranaense. Lo ha comunicato il club brasiliano sui propri canali ufficiali dopo la sconfitta per 4-0 nella prima gara di campionato contro il San Paolo. Per l’ex giocatore di Udinese e Siena si tratta del secondo esonero consecutivo dopo il primo turno del Brasileirao.

L’ex terzino con un passato in Italia tra Udinese e Siena tra il 1999 e il 2008 paga così il pesante 4-0 subito all’esordio. Inutile il rendimento che l’aveva portato al trionfo in Copa Sudamericana e al raggiungimento della finale di Coppa del Brasile persa contro l’Atletico Mineiro. L’Athletico Paranaense cambia subito in panchina.