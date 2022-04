Napoli, decisione a sorpresa: senza lo scudetto via due big

Il Napoli guarda al futuro e progetta una possibile rivoluzione: cessioni pesanti per monetizzare e rifondare la rosa, il piano

La corsa scudetto non è certo chiusa, in un campionato incertissimo e con il pari del Milan in casa del Torino che tiene tutti i discorsi aperti. Ma certo, per il Napoli la sconfitta casalinga con la Fiorentina è stata un colpo piuttosto duro. Gli azzurri hanno lottato, ma sono risultati troppo frenetici e imprecisi al cospetto di una squadra viola chirurgica nel punire tutte le sbavature della squadra di Spalletti e che ha tenuto benissimo il campo.

Il rush finale, come detto, può ancora regalare tante sorprese. Ma è un Napoli che adesso ha meno certezze e che con la Roma, a Pasquetta, potrebbe essere all’ultima chiamata. Intanto, si riflette sul futuro tra i partenopei, con il destino di diversi giocatori in bilico. Già sicuro come noto l’addio di Insigne, ma anche altri giocatori in scadenza potrebbero lasciare, come Mertens e Ospina, in ossequio all’idea di De Laurentiis di abbassare il monte ingaggi dalla prossima stagione. Idea che si rafforzerebbe di certo nel caso in cui non si arrivasse al bersaglio grosso nemmeno questa volta. E potrebbe non essere finita qui.

Napoli, Osimhen e Koulibaly teoricamente intoccabili: ma…

Occhio innanzitutto a Victor Osimhen. Il nigeriano ha dimostrato potenziale da top player e il Napoli non vorrebbe privarsene, ma, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, di fronte a un’offerta da oltre 100 milioni di euro il presidente De Laurentiis potrebbe vacillare e decidere di incassare per un rifacimento complessivo della squadra. Che potrebbe passare anche tramite un addio di Koulibaly, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Al momento, il senegalese non ha dato segnali di addio, ma non è detto che prossimamente le cose non possano cambiare. Giuntoli intende farsi trovare pronto e con due cessioni simili avrebbe margine per diversi colpi molto interessanti.