Ribaltone Juventus, sarà il prossimo capitano

Gerarchie sempre più definite in casa Juventus in vista della prossima stagione: sarà il nuovo capitano bianconero

Potrebbe essersi riaccesa una piccola speranza scudetto per la Juventus di Massimiliano Allegri dopo i passi falsi di Napoli e Milan. L’impresa resta comunque quasi impossibile: vincendo col Bologna, infatti, l’Inter sarebbe a +9 sui bianconeri.

I prossimi turni di campionato diranno se la squadra di Allegri può davvero rientrare in corsa. I bianconeri si sono subito riscattati contro il Cagliari, ancora una volta nel segno di Matthijs de Ligt. L’olandese è sempre più leader e sabato si è anche tolto la soddisfazione del gol. “Il club mi sta dando sempre più responsabilità. Chiellini e Bonucci sono spesso infortunati e c’è più pressione sulle mie spalle, questo mi piace. Mi accorgo che posso assumere un ruolo importante, siamo ancora in corsa su tre fronti e mi sto divertendo molto qui. Ho notato che imparo ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Raiola risale a 3 mesi fa, in quest’arco di tempo tante cose possono cambiare. Ora mi sto concentrando completamente sul finale di questa stagione”. Il futuro dell’ex capitano dell’Ajax sembra già scritto.

Calciomercato Juventus, de Ligt capitan futuro: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, de Ligt potrebbe apporre la firma sul rinnovo del contratto e studia già da futuro capitano della Juventus, che dal canto suo non ha alcuna intenzione di sacrificarlo in estate. L’olandese è uno dei pilastri del presente e lo sarà soprattutto nel futuro, quando Bonucci e Chiellini appenderanno gli scarpini al chiodo. Il classe 1999 è incedibile e non si muoverà da Torino.