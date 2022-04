Tra ritiro e America, l’annuncio dell’agente di Chiellini

Parla l’agente di Giorgio Chiellini: le dichiarazioni di Davide Lippi sul futuro del capitano della Juventus

Futuro ancora da scrivere per molti bianconeri in casa Juventus, in vista del calciomercato estivo e della prossima stagione. In bilico c’è anche il capitano, Giorgio Chiellini.

Sfumato il Mondiale con la Nazionale, per il difensore si è parlato di un possibile ritiro anticipato al termine della stagione, alla luce dei problemi fisici che lo stanno fermando piuttosto spesso. A ‘Sky Sport’, è intervenuto il suo agente, Davide Lippi. Ecco le parole del procuratore: “Del futuro di Chiellini non sappiamo ancora niente. È concentrato sul finale di stagione, oggi non è ancora nel momento di parlare del futuro. America? È un atleta internazionale, non si sa la destinazione che può avere. Ci sono tante realtà che possono avvicinarsi per lui. Ci sarà tempo e modo di sedersi e valutare. Con un campione del genere le cose si fanno con calma”.