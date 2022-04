Caos Psg, liberi tutti: semaforo verde per la Juventus

La possibile cessione del Psg è pronto a cambiare il calciomercato: la Juventus è pronta ad approfittarne. Ecco cosa sta succedendo

La bomba è arrivata stasera dalla Spagna: il Psg sarebbe in vendita. Nasser Al-Khelaïfi avrebbe deciso di cedere il club francese.

Una notizia clamorosa che potrebbe davvero aprire scenari interessanti in futuro. Se tutto dovesse essere confermato è evidente che inevitabilmente cambierebbe il calciomercato. Difficile trovare un proprietario che possa spendere più di quanto fatto dal qatariota.

Andrebbe messo tutto in discussione, come i calciatori che oggi sono nel mirino del Psg e dell’attuale dirigenza. Se si dovesse venire a creare una situazione di stallo, è difficile immaginare che i francesi possano mettere le mani, ad esempio, su Pogba o Rudiger.

A trarne vantaggio potrebbe così essere la Juventus, che avrebbe una rivale in meno per la corsa ai due calciatori. Non è un segreto che il centrocampista francese sia in cima alla lista dei desideri dei bianconeri. Pogba è da tempo che strizza l’occhio al club italiano: farebbe di corsa ritorno a Torino. La Juventus è pronto a riabbracciarlo ma serve un sacrificio economico: è difficile che i bianconeri vadano oltre i 9 milioni di euro netti a stagione.

Anche le richieste del difensore tedesco sono alte e la situazione è simile a quella di Pogba. Per vestire la maglia della Juventus non si potrà andare oltre a certe cifre. Il Psg non si è mai fatto problemi ad accontentare i calciatori. Senza la concorrenza dell’attuale proprietà francese, per la Juventus potrebbe essere più facile.

Juventus, cambia il futuro di Donnarumma?

Sono chiaramente solo ipotesi. Ed è ancora più difficile cosa succederà agli attuali calciatori in rosa. In caso di smobilitazione, tutte le attenzioni andrebbero chiaramente su Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano non è riuscito a convincere totalmente e la sconfitta in Champions League contro il Real, a causa di un suo errore, pesa tanto.

Un cambio di proprietà potrebbe accelerare l’addio al Psg di Donnarumma. Anche in questo caso, a monitorare la situazione con attenzione sarebbe la Juventus, da tempo sulle tracce del portiere italiano.