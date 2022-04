La dedica di Arnautovic a Mihajlovic dopo la doppietta

Marko Arnautovic protagonista in Bologna-Sampdoria con una doppietta: la dedica a Mihajlovic del bomber austriaco

Marko Arnautovic è stato protagonista assoluto di Bologna-Sampdoria. Doppietta e traversa per il bomber austriaco che contro i blucerchiati ha raggiunto la doppia cifra.

L’attaccante dopo il match ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate da ‘gazzetta.it’: “Segno grazie alla squadra – le sue parole -. Stasera abbiamo fatto una grande partita. Ho fatto due gol ma sono arrabbiato perché ne ho sbagliati altri. Contro il Milan e oggi abbiamo dimostrato di avere carattere”.

Arnautovic dedica a Mihajlovic i due gol: “Abbiamo giocato questa gara per Mihajlovic: stiamo facendo il possibile per lui. Per me è un fratello e un padre, mi parla tanto e mi trasmette molta energia per partite come questa”. Per l’austriaco è tempo di festeggiare la vittoria, ma non molto: “Ci godiamo questi 3 punti prima di pensare alla Juventus“.