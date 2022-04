“Non ha senso”: Pioli se la prende con l’arbitro a fine gara

Le parole di Stefano Pioli al termine di Torino-Milan: il tecnico rossonero analizza il match e la lotta scudetto

Un pareggio che non può soddisfare il Milan quello contro il Torino. Al termine del match il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli a ‘DAZN’ commenta la gara.

“Sono andato a dire all’arbitro che non ha senso dire che danno minuti di recupero quando non fanno niente per non far perdere ritmo alla partita. Bisogna dare ritmo alla partita, ero un po’ nervoso ma non ho mancato di rispetto”.

OCCASIONI – “Non abbiamo creato chiarissime occasioni da gol, ma c’erano tante situazioni che potevano diventarlo. Non posso dire niente alla squadra per spirito e determinazione, ci manca il guizzo. Il risultato è positivo ma volevamo la vittoria”.

EQUILIBRIO – “Siamo tutte le settimane che ai ‘favoriti’ facciano passi falsi. Ci sono difficoltà per tutti, poi devo analizzare la nostra prestazione. Dobbiamo sapere che qualcosina di meglio possiamo fare”.

ANSIA – “Non ho visto una squadra nervosa, ho visto una suqadra che ha giocato. Poi queste partite pesano, ci stiamo giocando qualcosa di straordinario e ci sta un po’ di pressione ma l’abbiamo voluta. Credo che i ragazzi la gestiscono anche bene. Mancano sempre meno partita ma siamo lì a giocarci qualcosa di importante”.

PERCENTUALI SCUDETTO – “Non fa per me. Può ancora succedere di tutto, fino alle ultime due giornate di campionato ci sarà molto equilibrio”.

ARBITRO – “Non parlerò mai più dell’arbitraggio”.